Турецкие наблюдатели не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, - Лавров
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направлять не будут. Об этом четко сказано в заявлении лидеров (Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. - Ред.)", - сказал глава МИД РФ.
"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована", - добавил Лавров.
Напомним, ранее министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.