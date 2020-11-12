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Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"

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Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"
Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что карантин в Украине в итоге будет продлен как минимум до апреля.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной инфекции не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с COVID-19. B для этого нужно соблюдать эпидемические ограничения и карантин выходного дня.

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"Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать", - сказал он.

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Степанов о продолжительности карантина: "Будет очень трудно, я думаю, что до апреля" - Цензор.НЕТ 7637
  • Yaroslav777
    Я Вам скажу, они и до коронавируса в этом вполне себе преуспевали.
  • aquarius580 .
    Дана команда: убить экономику Украины. Этим он и занимается.
    Обычный предатель.
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