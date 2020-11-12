Число заболевших COVID-19 в ВСУ превысило 2,3 тыс. человек, за сутки выявлено 199 новых случаев, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 12 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 2326 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 5036 человек, летальных случаев - 20.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 437 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 97 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в медучреждения госпитализированы 30 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 169 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.