22-летнего наемника "ЛНР" разоблачили на Луганщине, - Нацполиция

Полицейские разоблачили 22-летнего жителя с. Валуйское Станично-Луганского района, который причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следственным мужчина объяснил, что из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды так называемой "народной милиции ЛНР". Молодой человек поехал в оккупированный Луганск, там в военкомате прошел медицинскую комиссию, подписал контракт, получил удостоверение и форменную одежду. Но, когда пришло время приступить к выполнению требований контракта, он испугался, что его жизни может угрожать опасность. Посоветовавшись с родными, он бежал со службы и вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР по ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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