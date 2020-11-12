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Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры

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Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры
Субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Как сообщает аппарат СНБО Украины, на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году Данилов отметил недопустимо низкий уровень выполнения центральными органами исполнительной власти указа президента Владимира Зеленского о первоочередных мерах, в частности, по реформированию ОПК, передает Цензор.НЕТ.

Так, секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины и заявил о необходимости принятия неотложных мер по повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено", - подчеркнул Данилов.

По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры по обеспечению эффективного использования ресурсов госбюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому в свою очередь поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижению стандартов НАТО.

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Топ комментарии

  • Игорь Наумчук
    Неотложные меры просты-немедленный арест всей предательской шоблы начиная с Зеленского и Ермака!
  • Gera Kruger 4dda558f
    Данилов и два его Зама. - Генерал Коваль и полковник Кривонос - единственные адекватные люди в РНБОУ, которые не дают зеленым мразям оккупировать и эту государственную структуру. Все, что удалось врагу - это внедрить (прямым Указом Зеленского) в РНБОУ агента российских спецслужб, сторонника Януковича - Р. Демченко.
    И спецом для тебя "ИксперД":
    Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
  • Gera Kruger 4dda558f
    Термин "соросята" придуман врагом (россией/кацапстаном) и активно ими используется в пропаганде против США и Европейского Союза. У нас, в Украине этот термин подхватили и используют зеленые мрази типа Дубинского, Бужанского, лысые зал#пы Коломойского (за майбах), сторонники Януковича типа Портнова/Лукаш, фрики Шмария и сепаратисты из ОПЗЖ.
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