Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры
Как сообщает аппарат СНБО Украины, на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году Данилов отметил недопустимо низкий уровень выполнения центральными органами исполнительной власти указа президента Владимира Зеленского о первоочередных мерах, в частности, по реформированию ОПК, передает Цензор.НЕТ.
Так, секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины и заявил о необходимости принятия неотложных мер по повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено", - подчеркнул Данилов.
По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры по обеспечению эффективного использования ресурсов госбюджета согласно принятым решениям.
Минстратегпрому в свою очередь поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижению стандартов НАТО.