Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры

Субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Как сообщает аппарат СНБО Украины, на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году Данилов отметил недопустимо низкий уровень выполнения центральными органами исполнительной власти указа президента Владимира Зеленского о первоочередных мерах, в частности, по реформированию ОПК, передает Цензор.НЕТ.

Так, секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины и заявил о необходимости принятия неотложных мер по повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено", - подчеркнул Данилов.

По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры по обеспечению эффективного использования ресурсов госбюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому в свою очередь поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижению стандартов НАТО.