В Броварах назначено повторное голосование на выборах мэра, - ЦИК

В городе Бровары на Киевщине состоится повторное голосование на выборах городского головы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 13798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

Как сообщалось, Киевский окружной административный суд из-за нарушения тайны голосования обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.

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