Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Политическая сила разместила в социальных сетях информацию о том, что она якобы закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование для больниц на сумму в более чем 9 млн грн.
"НАПК обратилось в эти больницы с запросами - действительно ли такие аппараты были получены в рамках благотворительной помощи от партии. В ответах мы обнаружили, что такая помощь поступала некоторым больницам от общественной организации с таким же названием, а не от самой партии. Другие же больницы предоставили информацию о получении помощи от партии, но эти расходы не были отражены в ее финансовом отчете за соответствующий период. В дополнение, партия даже не имела таких доходов (взносов), согласно данным отчета", - говорится в сообщении.
На основании этой информации НАПК направило собранные материалы в Национальную полицию, которая открыла уголовное производство.