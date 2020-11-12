Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК

Одна партия решила использовать сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную COVID-19, для поднятия собственного рейтинга среди населения перед местными выборами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Политическая сила разместила в социальных сетях информацию о том, что она якобы закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование для больниц на сумму в более чем 9 млн грн.

"НАПК обратилось в эти больницы с запросами - действительно ли такие аппараты были получены в рамках благотворительной помощи от партии. В ответах мы обнаружили, что такая помощь поступала некоторым больницам от общественной организации с таким же названием, а не от самой партии. Другие же больницы предоставили информацию о получении помощи от партии, но эти расходы не были отражены в ее финансовом отчете за соответствующий период. В дополнение, партия даже не имела таких доходов (взносов), согласно данным отчета", - говорится в сообщении.

На основании этой информации НАПК направило собранные материалы в Национальную полицию, которая открыла уголовное производство.

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