Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане
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В результате подрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Гильменд погиб Илиас Дае - радиорепортер афганского бюро "Радио Свобода - Радио Азади".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TOLO News.
По словам представителя губернатора провинции Омара Звака, взрыв произошел в четверг утром в городе Лашкаргах.
Самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда Дае находился в автомобиле вместе с двумя работниками Нацбанка страны, которые также погибли.
Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналиста.