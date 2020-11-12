Новости

Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт

1 98225
Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт
Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились. И причина этого негативного процесса – не только браконьерство.

Об этом говорится в статье 24 канала "Не существует быстрого решения сложных проблем: о состоянии природы в Украине".

Как отмечает кандидат биологических наук Юлия Куцоконь, ихтиолог Украинской природоохранной группы (УПГ), есть несколько серьезных проблем приводящих к уменьшению численности многих видов рыб.

  1. Гидростроительство, вследствие чего изменен гидрорежим многих рек, нарушена их способность к самоочищению, в том числе.
  2. Загрязнение промышленными и бытовыми стоками, что приводит к изменению химического состава воды и, как следствие, гидробиологического состава также. Краткосрочно сильные загрязнения способны физически уничтожить большую часть гидробионтов, в том числе рыб. Например, использование воды из рек на Полесье для незаконной добычи янтаря, заиление, увеличение взвешенных частиц в воде, снижение прозрачности – все это влияет на видовой состав рыб этих рек, уменьшается численность видов, требовательных к чистоте воды или количества растворенного кислорода.
  3. Занос чужеродных инвазивных видов, нехарактерных для данной территории.

Все эти проблемы приводят к уменьшению численности многих промышленно важных видов рыб, особенно мигрирующих и тех, что живут на течении, – объясняет Куцоконь. – Например, все осетровые, которые нагуливаются в море, а нерестятся в реках, находятся на грани исчезновения из-за преграждения русел основных рек – Днепра, Южного Буга, Дона и Дуная. Популяции поддерживаются за счет искусственного разведения. Из-за превращение рек в каскады прудов и водохранилищ из фаунистических списков выпадают виды, живущие на течениях и требуют высоких значений растворенного в воде кислорода, нерестового субстрата песка и камней. Когда-то массовые в Днепре подуст и марена почти исчезли из основного русла, исчез вырозуб, другие виды очень снизили свою численность.

Кроме того, инвазивные виды, которые легче приживаются в нарушенных экосистемах, могут уничтожать аборигенные виды, поедая икру и молодежь, подрывая пищевую базу, заносят паразитов и болезни, не характерные для аборигенных видов.

По поводу перевылова, как промышленного, так и любительского и браконьерского, то, по мнению эксперта, "он также имеет негативное влияние, но значительно меньше, чем гидростроительство, по крайней мере в глобальном масштабе".

Если мы перекрыли аборигенным рыбам путь к местам размножений, или уничтожили эти места или исказили, из-за превращения реки в водохранилище или пруд, то никакая борьба с незаконными ловами не поможет. Хотя она, конечно, тоже нужна,
– резюмирует ихтиолог.



Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    1.браконьеры в законе.рыбхозы.рыбинспектора.экологическая служба.мусара...
  • sv_bombardier
    Сегодня полный бардак в стране. Браконьеры по ночам перегораживают полностью Днепр в районе плотины и вылавливают все живое, т.к. платят ментам и инспекции. Каждый день загружают полную грузовую машину. Таких, как они тысячи. Я не говорю о том, что рыба гибнет от вредных сбросов и плотин. Мой отец в 60-х ловил лещей на удочку прямо на городском пляже, а я в маске руками хватал бубырей. Сегодня дно укрыто слоем какой-то гадости. Рыбы почти нет.
  • Александр Васильевич 992d5c3f
    Ни в одной стране Европы, нет промышленного вылова рыбы на внутренних водоёмах - он ЗАПРЕЩЁН. И только в Украине, говноэкологи и ихтиандры от власти, продолжают упорно уничтожать природу. Кучма объявил мораторий на промышленный вылов рыбы - и через два года в Днепре появилась рыба. Данецкие бандиты отменили мораторий, зе ублюдки вообще ничего не знают! А Днепр превратился в сточную канаву.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости