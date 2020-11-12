С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания

С официального сайта Офиса Президента Украины Владимира Зеленского убрали указ №491 от 9 ноября 2020 года, которым он наградил украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

На это обратило внимание издание ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, указ исчез после того, как получать орден "За заслуги" 3-й степени, присвоенный Зеленским, отказался режиссер фильма "Атлантида", получевшего награду в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, Валентин Васянович, а режиссер фильма "Земля блакитна, ніби апельсин", который получил награду за режиссуру на кинофестивале "Сандэнс" в Штатах, Ирина Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским.

По нумерации указов видно, что одного не хватает.

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Вместе с тем, сообщение пресс-службы ОП о награждении до сих пор опубликовано на сайте ОП, хотя самого указа уже нет.

Указ №491/2020 исчез с сайта ОП.





Новость о награждении еще опубликована на сайте ОП.

Ранее стало известно, что от ордена "За заслуги" 3-й степени, присужденного Зеленским, отказывается кинорежиссер Валентин Васянович. По словам Васяновича, он не может принять награду, "от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием.

"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", - добавил Васянович.

В его комментарии говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличие незавершенных, но не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компании "Трафик Филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", ОО "Молодость" и другие.

Аналогично обосновала свой отказ от звания, присвоенного Зеленским, и режиссер Ирина Цилык: "Считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества обидели несправедливыми действиями нынешние власти".

Валентин Васянович - кинорежиссер, автор игровых фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документального "Сумерки", оператор фильма "Племя" Мирослава Слабошпицкого. "Атлантида" в прошлом году победила в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля и в этом году выдвинута от Украины на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Ирина Цилык - автор документального фильма "Земля голубая, как апельсин", который получил награду за режиссуру на кинофестивале "Сандэнс" в Штатах, писательница и поэтесса.