Одышка, потеря аппетита, спутанность сознания: в ВОЗ назвали различия в симптомах гриппа и COVID-19

Симптомы гриппа и COVID-19 похожи, однако при заражении коронавирусом может пропасть вкус и обоняние.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также может быть одышка.

"COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка", - отметили в ВОЗ.

При тяжелой форме COVID-19 у пациентов наблюдаются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, спутанность сознания.

В мире коронавирусом заразилось уже более 52 млн человек. Умерли 1,28 млн человек.

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