НКРЭКУ дорегулировалась до того, что на энергорынке возникли миллиардные долги, а теперь хочет, чтобы мы с вами эти долги заплатили, - Кучеренко

НКРЭКУ повышает тариф на передачу электроэнергии, чтобы погасить за счет украинцев долги на энергорынке, в возникновении которых виновата.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, действия Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, привели к возникновению миллиардных долгов на энергорынке.

"Укрэнерго", системный оператор, за 9 месяцев получил почти 29 миллиардов гривен убытков. А в прошлом году это была прибыльная компания, плюс 4 миллиарда. В убытках "Энергоатом", в убытках "Гарантированный покупатель". Общая задолженность на энергорынке сегодня составляет около 100 миллиардов гривен", - рассказал Кучеренко.

Он отметил: за такую ​​кризисную ситуацию на энергорынке несет ответственность НКРЭКУ, которая сейчас пытается погасить задолженность за счет украинцев, повысив тариф на передачу электроэнергии.

"Теперь Национальная комиссия, понимая, что она несет полную ответственность за этот коллапс долговой, который она создала, она сегодня пытается этими лихорадочными шагами, повысив этот тариф в конце года, как-то залатать эти дыры", - сказал Кучеренко.

Депутат отметил: за повышение тарифа на передачу тока для бизнеса в конечном счете заплатят бытовые потребители, ведь предприниматели заложат увеличенные расходы на электроэнергию в себестоимость, что приведет к росту цен и производимые ими товары и услуги.

"В первую очередь это на себе почувствуют бизнес и крупные предприятия, металлургические предприятия, горно-металлургические предприятия, электротранспорт, парикмахерские - то есть, весь бизнес на себе это почувствует, и это будет закладываться в себестоимость. И в результате это, безусловно, приведет к повышению цен практически на все товары, в которых составляющей есть электроэнергия. То есть, за все это будем платить мы с вами ", - подытожил Кучеренко.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн / МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.