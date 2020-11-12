Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Об этом на своей странице в Facebook руководитель экспертной группы Директората в Министерство цифровой трансформации Украины Олеся Цыбулько, передает Цензор.НЕТ.

"Лого делегации??? Серьёзно? Капец, людям заняться нечем! И это я увидела как раз после просмотра "Атлантиды". Ну, других же проблем, видимо, у делегации нет", - написала она, комментируя пост представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича.

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Как сообщалось ранее, 28 октября 2020 года блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.