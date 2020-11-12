Новости

Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы

5 79748
Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Об этом на своей странице в Facebook руководитель экспертной группы Директората в Министерство цифровой трансформации Украины Олеся Цыбулько, передает Цензор.НЕТ.

"Лого делегации??? Серьёзно? Капец, людям заняться нечем! И это я увидела как раз после просмотра "Атлантиды". Ну, других же проблем, видимо, у делегации нет", - написала она, комментируя пост представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича.

Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович про обострение на Донбассе: Нельзя сказать, что режим тишины нарушен. Пока что это "отдельные нарушения, которые привели к тяжелым последствиям"

Как сообщалось ранее, 28 октября 2020 года блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Yan Pastars
    И Во сколько налогоплательщикам обошлось єто творчество? А гимн у Укр части ТКГ будет?
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Когда коту делать не хрен.. Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 737
  • SergTranscarpathian
    Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 2906
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости