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"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

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"Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина
"Укрзализныця" увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля противоэпидемических мероприятий. УЗ поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе поддержали решение правительства не прекращать работу общественного транспорта во время карантина и, со своей стороны, пообещали и в дальнейшем обеспечивать безопасность путешествий.

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"В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса. Кроме того, в пригородном сообщении будет увеличено количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • belge
    "Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

    "Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 2682 Расстреливать будут.
  • Rheltic
    воєнізовані охоронці ковідо-дисидентів? а де указ про введення надзвичайного стану? знову питання передадуть до КС?
  • Kessirman 54
    Охрана то такое, а вот штрафы собирать, это да.Как мухи на мед.
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