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"Голос" поддержал кандидата в мэры Ривного от "Евросолидарности" Третьяка

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"Голос" поддержал кандидата в мэры Ривного от "Евросолидарности" Третьяка
Партия "Голос" решила поддержать во втором туре выборов мэра Ривного кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка.

Об этом сообщила председатель "Голоса" Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии в Facebook.

"Программные цели кандидата от "Европейской солидарности" Александра Третьяка наиболее схожи с программой "Голоса". У нас есть общие взгляды и позиции по развитию города. В частности, комплексный подход к озеленению города, реализация проекта "Зеленая тропа", развитие транспортной системы и, обязательно, обновление Генерального плана Ривного. И, что для партии "Голос" важно, Александр Третьяк - это молодой, амбициозный и проевропейский политик, благотворитель и патриот Украины. Поэтому наша поддержка однозначно в его пользу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во второй тур выборов мэра Ривного вышли застройщик Виктор Шакирзян ("Ровно вместе") с результатом 19,84% и ректор Ровенской духовной семинарии и академии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк ("Европейская солидарность") с результатом 16,93%.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Лідер ВО "Свобода" на Львівщині, кандидат на львівського міського голову Руслан Кошулинський, який зайняв третє місце у першому турі виборів, підтримав кандидатуру Олега Синютки у другому турі виборів голови Львівської ОТГ.

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  • Kamate Kaora
    Молодцы. Надо сотрудничать и объединятся против зеленой плесени и рускага мира.
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    И правильно сделали
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