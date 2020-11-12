ГБР расследуют два производства в отношении решения КС: попросил приобщить к материалам "пленки Вовка", - нардеп "Голоса" Юрчишин

Следователи Государственного бюро расследований расследуют два производства в отношении резонансного решения Конституционного Суда Украины.

Об этом народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил журналистам после допроса в ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня меня допросили в качестве заявителя и в качестве свидетеля по делу об оценке действий судей Конституционного суда. Следователь ГБР мне сообщил, что расследуются два производства. Первое по ст.344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения и второе - ст.109 - захват государственной власти. Именно по этой статье я подал заявление о преступлении. Сейчас есть ходатайство об объединении этих дел в одно, чтобы следственные действия проходили параллельно", - сказал Юрчишин.

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Депутат добавил, что попросил следователей приобщить к делу в отношении судей Конституционного Суда материалы производства против судей Окружного админсуда Киева, так как считает, что в тех материалах является "подтверждение преступных действий судей КС".

Также Юрчишин сообщил, что подал ходатайство о допросах секретаря СНБО Алексея Данилова и секретаря Офиса президента Андрея Ермака в отношении российского влияния на Конституционный Суд.

Вместе с тем депутат отметил, что следователь спрашивал его о нарушении регламента Конституционного Суда судьями КС.

"Я посоветовал следователю по этому вопросу обратиться к представителям Верховной Рады и президента в КС госпоже Совгире и господину Вениславскому, поскольку они были непосредственными участниками процесса", - сказал он.

Кроме того, по словам Юрчишина, он объяснил следователю, что КС вышел за пределы своих полномочий, поскольку растолковал не только те положения законов, о которых его спрашивали, а также объяснил, что решение КС относительно е-декларирования является необоснованным, что является отдельными мнениями судей КС Сергея Головатого и Василия Лемака.

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Депутат добавил, что обратил внимание следователя и на заявление НАПК относительно блокирования из-за решения КС назначения на должности лиц, избранных на местных выборах. Поскольку агентство не может осуществить спецпроверки в отношении этих лиц.

Кроме того, Юрчишин добавил, что КС вмешался в деятельность Верховной Рады, поскольку только она устанавливает степень ответственности за недостоверное декларирование.

"Следователь мне сообщил, что создана следственная группа, которая сейчас собирает данные, допрашивает свидетелей, проверяет их показания, а дело расследует департамент, который расследует также майдановские дела", - сказал депутат.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.