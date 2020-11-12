Сервисные центры МВД перевели некоторые услуги для водителей в онлайн-режим
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Главный сервисный центр МВД из-за сложившейся в Украине ситуации с коронавирусом определил перечень услуг, которые водители могут получить онлайн в своем электронном кабинете.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении центра в Facebook.
"В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за каждого своего посетителя. Мы хотим видеть вас здоровыми и улыбающимися. Поэтому предлагаем получать услуги онлайн в Электронном кабинете водителя - https://e-driver.hsc.gov.ua/ ", - сказано в сообщении.
Так, с помощью онлайн-сервиса можно:
- заказать обмен и восстановления водительского удостоверения
- проверить авто по VIN-коду
- оплатить штрафы
- верифицировать данные
- назначить Должного пользователя.
Взамен сэкономленное время центр советует потратить на "своего капризного кота, любящую семью, увлекательную книгу, горы, грибы, сбор листьев для аппликаций, посещение родителей и обычные человеческие радости!"