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Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие

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Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уточнила, что Владимир Зеленский в "Феофании"пребывает с легкими симптомами COVID-19.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "логистические решения принимались достаточно быстро".

"Президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Мендель добавила, что "оба активны и имеют легкие симптомы болезни", имея в виду Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака. Также она попросила "не манипулировать информацией".

Вечером Зеленский и Ермак провели из больницы несколько совещаний, а президент даже успел пообщаться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте также: Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк

Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие 01

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Мендель уточнила, - президент активный...
    Гусары, молчать!

  • roshenko q
    активный шалунишка!)))) мендель в курсе
  • Підлога Маккартні
    А Ермак пасивный чтоли? А свиду и не скажешь, такой солидный здоровый мужик. А его зеля на члене вертит оказывается Мендель о состоянии Зеленского: Президент активный, симптомы легкие - Цензор.НЕТ 2345
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