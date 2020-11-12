Верховный Суд действует синхронно с УПЦ МП в деле перехода громады в ПЦУ, - адвокат общины ПЦУ

Верховный Суд действует синхронно с противниками перехода религиозных общин из УПЦ МП в ПЦУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Владимир Бабий.

Он привел в пример дело о переходе в ПЦУ религиозной общины прихода в честь Собора Святого Архистратига Михаила села Бережница Вижницкого района Черновицкой области. В феврале 2019 года там состоялось собрание громады, на котором было принято решение о переходе в ПЦУ.

Адвокат напомнил, что после перехода меняется наименование и, как правило, меняется руководитель громады, потому что юридическим руководителем старой общины является назначенный Московской патриархией предстоятель.

В Бережнице уже бывший предстоятель от Московской церкви о. Константин Симчук вместе с одним верующим обратились в районный суд с иском о признании недействительным протокола о переходе общины и признании противоправным распоряжения ОГА, которым утверждался устав новой громады. Они просят вернуть общину в УПЦ МП.

В суде первой инстанции они дело проиграли. Суд разобрался, что в связи с изменением законодательства, не применяется устаа громады в части, которая обременяет громаду в свободе перехода (например, утверждение у предстоятеля или его обязательное участие в собрании громады). Так сказано в законе от января 2019 года.

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Оппоненты обратились с жалобой в Черновицкий апелляционный суд.

"Интересы истцов там представляло местное адвокатское объединение, в котором на должности партнера работает бывший судья еще Апелляционного суда Черновицкой области. Возможно, именно этим объясняется довольно странная замена одного из судьей коллегии за день до судебного заседания. При этом основанием для замены было обычное распоряжение, так же за день до заседания, об отправке в отпуск судьи, которого заменили. Есть предположения, что этот судья был категорически против удовлетворения апелляционной жалобы истцов, отстаивая позицию, что решение суда первой инстанции является полностью законным. 14 июля новая коллегия отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила иск. Касательно особенности применения устава громады в части, которая обременяет громаду в свободе перехода, суд апелляционной инстанции вовсе ничего не сказал. С моей точки зрения, это, минимум, подозрительно", - отметил Бабий.

Громада подготовила кассационную жалобу в Верховный Суд. Рассмотрение дела в этой инстанции показало синхронные действия судей и истцов, считает адвокат:

"Мы просили в кассационной жалобе остановить действие постановления апелляции. Потому как в противном, могли бы быть изменены регистрационные данные громады касательно наименования юрлица и возвращения бывшего предстоятеля от Московской церкви - о. Константина Симчука – на должность руководителя громады, который является истцом в этом деле. В таком случае мы будем лишены возможности принимать участие в судебных заседаниях Верховного Суда. По законодательству, у Верховного Суда есть 20 дней для принятия решения касательно открытия кассационного производства и остановки действия апелляции. Кассационная жалоба была подана в Верховный Суд 4 августа, значит этот срок должен был закончиться 25 августа. Эти даты важны, потому что по ним видна синхронность действия наших оппонентов и Верховного Суда.

Как мне сообщали с громады, все это время наши оппоненты давили через ОГА на областное управление по вопросам религии, которое вносит изменения в госреестр по религиозным громадам, с целью внесения этих изменений касательно громады с. Бережниця. Мы их поставили в известность о том, что требуем приостановить действие решения апелляции. Но, не дожидаясь решения Верховного Суда, 18 августа управление религии отменило регистрационные данные о переходе громады Бережницы в ПЦУ, вернув на место главы общины священника УПЦ МП. Через два дня он обратился в Верховный Суд с заявлением об отзыве нашей кассационной жалобы. В электронном виде они были отправлены в суд 20-21 августа, но в публичных реестрах информация об этом почему-то появилась только 26 августа. То есть, на следующий день после последнего дня, когда открытие кассационного производство могло быть решено. В этом мы видим определенную синхронность. Есть еще третий момент. 25 августа закончился срок на кассационное обжалование постановления как такового.

26 августа громада ПЦУ подала заявление о том, что никакого отозвания своей жалобы она не подавала и считает, что это было сделано общиной Московской патриархии и что это является прямым препятствием в доступе к правосудию. Судья Коротун этого во внимание не принял, и 26 августа вернул нашу кассационную жалобу без рассмотрения. Так как информация об этом в публичных реестрах появилась только 28 августа, мы в тот же день подали повторную кассационную жалобу, в которой объяснили, что первичную кассационную жалобу мы не отзывали. Мы также указали, что пропустили срок подачи заявления из-за веских причин, так как не отзывали предыдущую кассационную жалобу. Повторная кассационная жалоба попала к судье Верховного Суда Крату. Этот судья также почти полностью ждал истечения срока, установленного для принятия решения касательно открытия кассационного производства, хотя, учитывая обстоятельства, мог принять соответствующее решение раньше. 10 сентября он оставил нашу повторную кассационную жалобу без движения, причиной чего указав только неоплаченный судебный сбор (мы его действительно не заплатили из-за спешки). Других замечаний к нам не было. Этот судебный сбор был оперативно оплачен и подан в Верховный Суд".

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Представители громады ждали открытия кассационного производства, так как убрав недочеты, возобновляется 20-дневный срок для принятия решения касательно открытия кассационного производства. Но если учесть, что недочетом был технический момент (оплата судебного сбора), то и решения об открытии кассационного производства было вопросом времени. Но 2 октября Верховный Суд повторно оставил кассационную жалобу без движения.

"В этот раз основанием стали замечания по поводу вескости причин попуска срока на кассационное обжалование. Хотя в решение от 10 сентября об оставлении кассационной жалобы без движения этот вопрос не поднимался. Довольно ожидаемо, 5 октября, то есть на следующий рабочий день, от наших оппонентов по делу в Верховный Суд пришло новое заявление об отзыве нашей повторной кассационной жалобы, на что мы вновь подали свои возражения. Но судья Крат, как и до этого судья Коротун, эти возражения оставил без внимания и 8 октября вернул нашу повторную жалобу. В этом мы видим определенную синхронность действий некоторых судьей Верховного Суда и наших оппонентов: судья ждет окончания срока для принятия решения касательно открытия кассационного производства по кассационной жалобе, но так ничего и не решает, а когда приходит заявление об ее отзыве, то почти в тот же день оно удовлетворяется; когда же подается повторная кассационная жалоба, то суд вновь тянет, чтобы вопрос открытия кассационного производства не решался, пока не приходит очередное заявление об её отзыве.

Мы со своей стороны действуем добросовестно, добиваясь всего лишь пересмотра дела Верховным Судом, который, среди все судебных инстанций Украины, имеет наивысший уровень доверия общества. Наши же оппоненты действую не то, что не добросовестно, а даже с прямым нарушением закона. Так, Гражданский процессуальный кодекс Украины прямо запрещает лицам, принимающим участие на стороне истца, одновременно принимать участие и на стороне ответчика. В нашем же случае именно это и произошло: настоятель Московской Церкви Константин Симчук, будучи истцом по делу, подписал документы от имени ответчика и отозвал две кассационные жалобы именно ответчика. И все это происходит синхронно с действиями Верховного Суда", - подытожил он.