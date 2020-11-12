КС уже неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей, - руководитель аппарата Гайовская

Конституционный Суд уже неделю не может собрать кворум судей из-за обнаружения у нескольких из них COVID-19.

Об этом сообщила руководитель аппарата КС Марьяна Гайовская в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей. Поэтому в целях предотвращения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", - рассказала она.

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По ее словам, пока что в суде не состоялось ни одного заседания, в котором бы участвовали больные COVID-19 судьи.

Другой собеседник издания в Конституционном Суде рассказал, что "у большинства судей или подтвержден диагноз COVID-19, или они ждут результат".

По его словам, один такой факт заболевания есть с прошлой недели, и суд не может проводить заседания, даже если у одного из судей коронавирус.

Последнее заседание Конституционного Суда состоялось 5 ноября.