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Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии, - "слуга народа" Копытин

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Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии, - "слуга народа" Копытин
Народный депутат "Слуги народа" Игорь Копытин, член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, прокомментировал скандал вокруг закупки САУ "Дана" в Чехии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На заседании комитета по обороне заместитель министра обороны Миронюк сообщил о намерении МО закупить значительное количество самоходных гаубиц "Дана" М2, которые сняты с вооружения в Чехии. Цена закупки - очень высокая. Вызывает удивление, что Минобороны снова возвращается к данному проекту, который уже не раз был отклонен. В течение года сорвано финансирование по целому ряду оборонных программ, однако Минобороны пытается значительные средства Гособоронзаказа потратить на "Даны". Это предложение встретило резкую критику ряда народных депутатов – членов комитета. Я также категорически против данного проекта, уверен, что комитет решение Минобороны по закупке "Дан" не поддержит", - привел цитату Копытина Бутусов.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами


    Рукопожатий Офшор™

    Коли вас питають «а какая разніца?»
    спокійно пояснюйте, що гівно - це теж канфєта,
    яку просто один раз вже з'їли.

    Не дякуйте.
  • Старый зольдат
    ЗеДолбоДятлы, что вы скажите на это? Вместо ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и СОВРЕМЕННОЙ "Богданы" старьё с ограниченным боезапасом "Дана".
  • des_104
    ну шо вы чувакам не даёте бюджет попилять? так же никаким внукам не хватит!
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