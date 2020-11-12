Замглавы ОП Жовква об отношениях между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм

США готовы и дальше играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью "Радио НВ" заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

По его словам, Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США.

"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности", - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что США и другие страны - члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

"А мы будем выполнять свое домашнее задание, выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена ​", - рассказал Жовква.

Жовква также отметил, что в вопросе борьбы с коррупцией видение президента Зеленского и потенциального будущего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена полностью совпадают. Глава Украинского государства конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией. Также Президент четко выступил в защиту антикоррупционной инфраструктуры НАПК после попытки Конституционного Суда Украины нивелировать ее функционал.

"Здесь я надеюсь и уверен в том, что будущий президент Соединенных Штатов будет нашим союзником", - отметил Жовква.

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