Бабиков: Мой иск в ОАСК подкреплен рядом доводов, увольнение из ГБР безосновательно

Александр Бабиков обосновывает свой иск в Окружной административный суд города Киева об отмене своего увольнения целым рядом аргументов.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Во-первых, отмечает Бабиков, приказ заместителя директора ГБР Сухачова вынесен с превышением полномочий, так как увольнять первого заместителя может только Директор а не лицо временно исполняющее его обязанности в порядке ротации.

Он продолжает: "Конфликт интересов на момент принятия решения был устранён а дело, о котором НАПК говорило как о причине конфликта интересов, расследовалось другим правоохранительным органом. Конфликт интересов согласно Закона о ГБР не может быть основанием к увольнению заместителей Директора".

Четвертый довод, по словам Бабикова, такой: "Перед вынесением приказа об увольнении, должна была быть соблюдена процедура: нужно было изменить служебные обязанности или предложить другую должность, и только после отказа рассматривается возможность увольнения".

Читайте также: Бабиков просит суд признать приказ ГБР о его увольнении противоправным, - Окружной админсуд Киева

Кроме того, добавляет он, проведённое ГБР служебное расследование факта конфликта интересов не нашло, а в письме НАПК, которое использовано как основание для увольнения, не шла речь о таком способе урегулирования конфликта интересов как увольнение и не указано, в чем именно такой конфликт заключался.

"Датой увольнения указана дата, когда я находился на больничном, что является грубым нарушением КЗоТ", - резюмирует Бабиков.

Также он уточняет, что конфликт интересов, о котором говорит НАПК, "связан не с делами Майдана как ошибочно указывают многие интернет ресурсы, а с делом, в котором расследуются события 2010 года, связанные с внесением Конституционным судом Украины изменений в Конституцию".

"Поскольку временно исполняющий обязанности Директора решил по быстрому организовать конкурс на якобы вакантную должность первого заместителя и в конкурсную комиссию включил исключительно доверенных ему лиц, находящихся в его прямом подчинении, я также подал заявление в суд о принятии мер по обеспечению исполнения иска", - сообщил Бабиков.

Ранее председатель НАПК Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. Сам Новиков считает, что этот повод - формальный, а на самом деле ГБР пытается давить на НАПК из-за конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Напомним, по данным СМИ Заместитель главы ГБР Бабиков был уволен. Позже стало известно, что Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. В НАПЕК заявили: увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон".