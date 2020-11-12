Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР". ФОТО
18 42033
Украинская контрразведка разоблачила и задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Житель Луганска скрывался от правосудия в Днепре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как установило следствие, бывший десантник присоединился к рядам пророссийских боевиков и принимал участие в боях против украинских военных в составе разведроты одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР".
Боевик также возглавлял подразделение так называемого "3-го Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады". После оставления "службы" террорист решил уехать в Днепр, где позже трудоустроился.
Задержанному боевику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас решается вопрос о его аресте.