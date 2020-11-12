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Первый вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом

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Первый вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивное настроение изменилось положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - сообщил Стефанчук.

Он также попросил всех, с кем контактировал последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2444
  • Рома Маестро
    Коронавирусное кубло!!!!!!!!!
  • Oljik
    Ніхто не тішиться з того, що ці люди захворіли. Я, наприклад, бажаю їм одужання таким же способом, який вони забеспечили пересічному громадянину з зарплатою 5-6 тис. грн, про яку Зеленський сказав, що це не бідність. Хіба це не справедливо?
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