Первый вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивное настроение изменилось положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - сообщил Стефанчук.
Он также попросил всех, с кем контактировал последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.