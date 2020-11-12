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У Найема новая должность в "Укроборонпроме": возглавит направление по работе с активами и мониторингу гособоронзаказа

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У Найема новая должность в "Укроборонпроме": возглавит направление по работе с активами и мониторингу гособоронзаказа
Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем получил должность директора по активам концерна.

 Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

"Мустафа Найем, занимавшийся взаимодействием с органами государственного управления, возглавит направление работы с активами и мониторинга государственных оборонных заказов предприятий-участников концерна", – говорится в заявлении.

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В собственности "Укроборонпрома" находится более 11 млн кв.м. недвижимости, из которых более 210 000 кв.м. – недвижимость, не задействованная в производственных процессах предприятий концерна, и может быть продана или передана в аренду.

"Моя задача, как директора по активам состоит в том, чтобы в ходе реформирования концерна все процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий", – прокомментировал свое назначение Найем.

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Топ комментарии

  • Li Quan
    А до этого какой опыт работы у этого «управленца»?! Псевдоразоблачительные пасквили на пару с геем лещенко в упячке строчил, да от майданов по москвам прятался?
    Список достижений достойный , добавить нечего. Взращиваем своих «рогозиных »...
  • Li Quan
    А всего лишь, что для успеха надо : лей себе говнозраду на мельницы пропутинского медведчуковско-суркисовского григоришина и каламойского и будет тебе гешефт за счёт гоев
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 9815
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