ФРУ просит премьера не закупать металлопродукцию у иностранных компаний

Работодатели Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить закупку за рубежом продукции машиностроительной и металлургической отраслей, которую могут изготовить украинские предприятия. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины к премьер-министру.

"Предприятия Украины с удивлением узнали из СМИ, что украинская делегация на днях посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет закупки у местных производителей подвижного состава и другой железнодорожной продукции для нужд модернизации Укрзализныци. Речь идет о продукции металлургической и машиностроительной отраслей, в частности локомотивах, рельсах, железнодорожных колесах и стрелочных переводах", - сказано в письме.



Эта информация вызывает беспокойство, отмечают работодатели, ведь сейчас украинская промышленность переживает тяжелые времена из-за пандемии COVID-19 и падения спроса на продукцию.

"За 9 месяцев этого года, по сравнению с прошлым, сокращение промышленного производства составило 7%, в металлургии - 7,6%, в машиностроении - 20,6%. Изготовление грузовых вагонов уменьшилось на 72%. Почти все металлургические и машиностроительные предприятия борются за каждый заказ, стараясь не сокращать работников и сохранить рабочие места. Кроме того, несмотря на откровенно тяжелое положение, предприятия продолжают перечислять в бюджеты всех уровней миллиарды гривен налогов и сборов ", - отмечают работодатели и подчеркивают украинские предприятия могут самостоятельно выполнить все государственные заказы.

ФРУ также обращает внимание премьера на то, что Казахстан, в отличие от Украины, защищает собственных производителей: украинские предприятия не имеют открытого доступа к публичным закупкам Казахстана, ведь отечественные предприятия защищены 30% ценовой преференции на любых государственных тендерах.



"Федерация работодателей выступает категорически против того, чтобы в публичных закупках средства украинских налогоплательщиков пополняли бюджеты других стран, а украинцы, вместо занятости и работы на предприятиях, пополняли ряды безработных", - отмечается в письме.



Чтобы избежать такой ситуации, работодатели просят премьера создать предпосылки для развития и модернизации отечественного производства. Для этого необходимо разработать и внедрить обязательные критерии "локализация" и "местная составляющая" в инфраструктурных проектах, в частности Укрзализныци и проекте "Большая стройка", а также внести на рассмотрение Кабмина постановление "О реализации экспериментального проекта по закупкам техники отрасли машиностроения с использованием неценового критерия оценки".



Как известно, в программе Кабмина до 2024 года заложили обновления 5 тыс. км железнодорожного полотна. Это значит, что нужно ежегодно реконструировать минимум 530 км полотна, капитально ремонтировать около 1000 км, и еще 576 км - комплексно обновлять. Для выполнения подобных планов надо около 600 тонн рельсов. "Такой объем украинские металлургические предприятия вполне могут обеспечить", - посчитал Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.



Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о том, что член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиан Кун параллельно входит еще и в совет директоров "Казахстанских железных дорог" и лоббирует интересы компаний Казахстана.

"Начиная от закупки масел и поставки новых колес для подвижного состава компанией "Проммашкомплект "- их продукция сейчас сертифицируется в Украине под его (Куна, - ред.) "патронатом" и заканчивая рельсами "Актюбинского рельсобалочного завода". Это казахстанское предприятие уже сертифицировало свое производство по украинскому ДСТУ и готовится принять участие в масштабном тендере на закупку 21 тыс. тонн рельсов. При том, что и масла, и рельсы ничем не худшего качества производят в Украине", - сообщал "Главком".