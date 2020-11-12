Подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата выявлен в Чернигове, изъято "товара" на 3,5 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала в Чернигове незаконные производство и сбыт оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра. Дельцы изготавливали фальсифицированный алкоголь из сырья неизвестного происхождения в антисанитарных условиях. Подпольный цех они обустроили в помещении местного гаражного кооператива.

Готовую продукцию фигуранты реализовывали под видом известных отечественных и иностранных брендов через одну из оптовых баз и афилированные точки розничной торговли региона.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и производства фальсификата правоохранители обнаружили почти 1,5 тонны спирта неизвестного происхождения, примерно 1500 литров готовой к сбыту фальсифицированной алкогольной продукции, а также 3500 пачек контрафактных табачных изделий. По предварительным оценкам, стоимость изъятого "товара" составляет более 3,5 млн гривен.

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В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.