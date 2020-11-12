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Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов

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Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов
Кабинет Министров Украины отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений и наблюдательных советов АО "Укрзализныця", ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Соответствующие распоряжения №1387-р, 1388-р и 1389-р обнародованы на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее заработные платы глав указанных предприятий, согласно решению Кабмина, на период карантина, введенного с целью противодействия распространения СOVID-19, были ограничены до 47,2 тыс. грн.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Пакращення від народного сцикуна!

    Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 9617
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    А за що підвищувати зарплати? Війна не закінчилась, епідемія не закінчилась, результати роботи жахливі. За що платити великі гроші?
  • саша паламарчук
    Бо 73% лохів хай бачать як поліпшилося життя, але не у них. Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 713
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