ВСК обратилась в НАБУ и ГБР для расследования коррупции и злоупотреблений председателя НКРЭКУ Тарасюка, - Наливайченко

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике обратилась с заявлением в Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро с требованием открыть уголовное производство по факту коррупции и злоупотреблений председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Об этом во время пресс-конференции 11 ноября в "Интерфакс-Украина" сообщил председатель ВСК, нардеп Валентин Наливайченко.

"Ждем и самого господина Тарасюка и членов НКРЭКУ, незаконно назначенных, которые злоупотребляли и обогащались во власти. Первое, где мы их ждем, - это на допросе в ГБР. Такое заявление нами официально представлено ​​об уголовном правонарушении этих государственных служащих 27 октября этого года ", - сообщил бывший глава СБУ.

Кроме того, члены ВСК обратились в Шевченковский районный суд Киева с требованием к правоохранительным органам безотлагательно начать следственные действия по факту махинаций Тарасюка и членов НКРЭКУ на энергорынке.



"Второе место, где мы их ждем, - Шевченковский районный суд, куда мы подали официальный иск 6 ноября этого года. Тоже эти должностные лица будут там отвечать. То есть, им будет чем заниматься сейчас ", - добавил Наливайченко.

Нардеп отметил, что собранных ВСК данных о злоупотреблениях председателя комиссии Тарасюка и его сообщников достаточно для привлечения его к ответственности.



"Доказательства, конкретные фирмы, конкретное обогащения чиновников от энергетики получат обязательно правовое наказание и выводы. А, по сути, мы считаем, должны быть наказания и судебные приговоры в Высшем антикоррупционном суде ", - подытожил Наливайченко.



Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г., в декабре того же года на энергорынке начался кризис, который в марте 2020 стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.



Подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, заставив комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Также ВСК установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса. По данным бывшего главы СБУ, народного депутата Валентина Наливайченко, компания родного брата Тарасюка ООО "Эф энд ЭМ Украина" после его назначения главой НКРЭКУ активизировала деятельность на рынке электроэнергии, стала контрагентом государственных предприятий "Оператор рынка" и НЭК "Укрэнерго" и получила право торговать электроэнергией в ежедневном режиме.



После публикации этих данных, НКРЭКУ досрочно и без допуска прессы аннулировала лицензию "Эф энд Эм Украина" на поставку электроэнергии. Впоследствии НКРЭКУ аннулировала аналогичную лицензию другой компании Тарасюка "Трест Киевэлектромонтаж", которая получала миллионные подряды от КП "Киевсвет".

8 октября НАПК на основании обнародованных ВСК данных начала антикоррупционную проверку Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, а Окружной админсуд открыл дело о его увольнении.