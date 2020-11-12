НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС

Из-за решения Конституционного суда Национальное агентство по предупреждению коррупции не может проверить информацию о финансировании партии пророссийского блогера Анатолия Шария.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом НАПК сообщило в ответ на запрос "Радіо Свобода".

Так, 13 октября агентство получило заявление от проекта журналистских расследований "Наші Гроші" о том, что Партия Шария может нарушать закон в части ее финансирования. За день до этого журналисты сообщили, что политсилу финансирует сеть автозаправок БРСМ-Нафта.

"Освещенные факты и обстоятельства, а также прикрепленные материалы планировалось объективно и всесторонне учесть в пределах компетенции при осуществлении анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2020 после его поступления в Национальное агентство", - рассказали в НАПК.

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Однако после того, как Конституционный суд признал некоторые полномочия НАПК неконституционными, агентство не может истребовать у Партии Шария необходимую информацию, а следовательно и проверить финансовый отчет партии.

Согласно украинскому законодательству, отражение в отчете заведомо недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины.

Также в случае неуказания всех сведений, которые должны отражаться политической партией в отчете, информация считается неполной и является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.