Мэр Черкасс Бондаренко выступил против карантина выходного дня: "это большая ошибка"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не поддерживает введение "карантина выходного дня" и считает его неуместным для таких небольших городов, как Черкассы.

Об говорится в сообщении на сайте горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться", - заявил Бондаренко.

Он отметил, что городские власти в период пандемии коронавируса не смогут обеспечить оказание медицинской помощи больным из-за отсутствия денег

Кроме того, по словам Бондаренко, карантин "выходного дня" неуместен для таких небольших городов, как Черкассы.

"В выходные наши люди в основном отдыхают на свежем воздухе, в парках, за городом. Кроме того, по моему мнению, в больших супермаркетах существует гораздо больший риск заразиться, чем в маленьких магазинчиках, которые придерживаются необходимых санитарных норм. Поэтому такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение карантина выходного дня - это большая ошибка", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

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