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Заммэра Чернигова Ломако о карантине выходного дня: "Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать"

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Заммэра Чернигова Ломако о карантине выходного дня: "Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать"
Чернигов не будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, если будет такая возможность.

Об этом заявил заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что новые ограничения не повлияют на динамику заболеваемости, но могут навредить бизнесу.

"Уже традиционно мы о решении правительства узнаем из новостей, а самого документа мы до сих пор не видели. Если в решении правительства будет возможность принимать решения самостоятельно, то, конечно, мы считаем, что эти карантинные ограничения, кроме вреда бизнесу, они ничего не изменят, потому что заболеваемость вряд ли от этого существенно изменится", — сказал он.

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Ломако отметил, что городские власти хотят поддержать бизнес.

"Потому, если должностные лица горсовета или спецкомиссии будут иметь возможность не вводить этих ограничений, то в Чернигове мы будем на стороне бизнеса и здравого смысла. Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать, если у нас будут возможности это делать", — сказал он.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вытер ноги об Степанова и Лешка Заммэра Чернигова Ломако о карантине выходного дня: "Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать" - Цензор.НЕТ 6429
  • Alexey Chernyavsky
    Кто еще Степанова сегодня на хер не послал?
  • Andriy Kalnyshevsky
    и чем дебильный "карантин" на 2 дня поможет?
    или вводите полностью на 2 недели, причем для герег в первую очередь, или идите нах
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