Советники лидеров "нормандской четверки" 13 ноября обсудят предложенный Украиной в ТКГ План действий, - ОП

На встрече советников лидеров "Нормандской четверки", запланированной на 13 ноября, будет обсуждаться представленный в ТКГ украинской стороной план действий по Донбассу.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

"После саммита лидеров стран "нормандского формата" в декабре прошлого года прошло определенное время, но это не значит, что работа не велась. "Нормандский формат" существует не только на уровне лидеров - активно общаются между собой советники президентов. Запланированная видеоконференция советников "нормандского формата" состоится уже завтра", - рассказал Жовква.

По его словам, в повестке дня этой видеоконференции - пути активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Замруководителя ОП отметил, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая конструктивные шаги, в частности План действий, который украинская сторона уже представила на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

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"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", - указал Жовква.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно общается с лидерами "нормандского формата".

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