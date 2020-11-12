Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об том заявил замглавы ОП Игорь Жовква.
По словам Жовквы, вопрос безвиза удалось решить благодаря тому, что президент в тот же день собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и по его результатам внес в Верховную Раду соответствующий проект решения кризиса.
"На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима - или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры", - сказал Жовква.
Замглавы ОП отметил, что Глава государства сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.
"Законы у нас принимает не президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.