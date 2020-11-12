"Эпицентр" принял решение о соблюдении карантинных мер, МВД и Нацполиция это проконтролируют, - Геращенко

Сеть магазинов "Эпицентр" после разъяснений в МВД приняло решение о соблюдении карантинных мер.

Об этом на странице в сети Facebook завил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"После разъяснений, полученных сегодня в Министерстве внутренних дел, руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений принятых Кабинетом Министром, о чем сделало соотвествующее заявление на своем интернет сайте", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19.

Напомним, ранее сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

Глава Минздрава Степанов был возмущен рекламой магазина.

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