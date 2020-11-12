Эксперт рассказал, сколько будет стоить пачка ТИЭНов после повышения акцизов

Эксперт экономических программ Украинского института будущего (UIF) Даниил Монин напомнил, что в рамках закона №466 с 1 января 2021 года в 4 раза повышаются акцизы на табачные изделия для электронного нагревания (ТИЭН), такие как IQOS, Glo. А также спрогнозировал примерную стоимость 1 пачки ТИЭНов в размере 80 гривен.

Об этом сообщило интернет-издание Рубрика.

"После повышения акцизов на ТИЭНы, одна их пачка будет стоить порядка 80 гривен. Поэтому более 60% потребителей, которые сейчас пользуются ТИЭНами, не смогут себе их позволить. Соответственно, они будут искать альтернативу (обычные или электронные сигареты), либо же на контрабанду", - сказал эксперт, передают Українські новини.

Монин отметил, что уже сейчас ощутима контрабанда обычных сигарет. А с повышением акциза на эту группу табачных изделий, усилится и контрабанда ТИЭНов.

"Украина взяла на себя обязательство повышать акцизы на 20%. Но по факту, в 2018 году их повысили на 29%, в 2019 году - на 30%. Даже в этом году, который кризисный, тоже были повышены акцизы на 20% на все сигареты", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что такая политика приводит к тому, что легальный рынок сигарет "падает". "В прошлом году он упал чуть ли не на 20% производства сигарет. Правительство, фактически, не получает дополнительных доходов от такого повышения. Хотя, стоит отметить, что в 2020 году ситуация улучшилась. Доходы по акцизам сейчас выше, чем год назад. А в 2019 году мы были на уровне 2018 года. Что касается ТИЭНов, то это единственный растущий рынок. Во-первых, потому что сейчас это новый тренд. А во-вторых, политика, и украинская, и европейских стран, по данному направлению была связана с меньшим количеством акцизов, поскольку это новая продукция. Производителям было выгодно изготовлять ТИЭНы, да и потребителям тоже был выгоден такой продукт, ведь акциз на него ниже, чем на другие табачные изделия", - пояснил Монин.

По европейским нормам акциз к цене пачки сигарет должен составлять 60%. По ТИЭНам таких требований нет. Сам подход выравнивания ставок на сигареты и ТИЭНы противоречит актуальной европейской практике. Согласно закону №466 ставка будет начисляться не за килограмм, а за пачку.

"Если по Европе средняя акцизная ставка на ТИЭНы на 69% ниже, чем на обычные сигареты, то у нас она была на 72% ниже. И, соответственно, раньше мы были в рамках политики Европейского Союза. Но с 2021 года ставка на ТИЭНы будут даже выше, чем на обычные сигареты, на 33%. То есть ТИЭНы станут не просто дороже обычных, но и станут дороже цены производителей из Беларуси, России", - описал риски эксперт.

По мнению эксперта, доходы от сегмента ТИЭНов в госбюджет останутся на сегодняшнем уровне. "Когда планируют доходы в госбюджет, то не разделяют, от каких конкретно сигарет будет идти доход в бюджет. Они закладывают некую общую сумму. Хотя на 2021 год, с точки зрения доходов, Минфин не слишком рассчитывает на акцизы. Однако, с точки зрения данного сегмента, на мой взгляд, доход уменьшится. Поскольку люди будут переходить на заменители или покупать контрабанду. Если 60% потребителей не смогут себе этого позволить, то данный сегмент сократится на этот процент", - объяснил Монин.

"Есть несколько вариантов решения вопроса с повышением акцизов. Мы, как Институт будущего, провели исследование данной темы. И пришли к выводу, что можно повышать акцизы примерно на 35% в год в течении следующих 5 лет. Тогда цена на ТИЭНы по итогам 5-летнего повышения будет примерно на 50% ниже, чем на обычные сигареты. Которые также будут повышаться в цене на 20% по плану, согласованному с ЕС. По выводу сигаретных акцизов на уровень 90 евро за 1 000 сигарет", - поделился результатами исследования эксперт.

При этом он отмечает, что, скорее всего, правительству придется просить ЕС отсрочить выполнение поставленных задач. По плану Украине необходимо повысить акциз до стандартов ЕС. Однако низкий уровень жизни, девальвация гривны, общий экономический кризис очень тормозит этот процесс.

"В таких условиях 35% повышения акциза - это более или менее адекватное решение, которое позволит удерживать сегмент текущих потребителей ТИЭНов. Однако Минэкономики предлагает повышение на 50-70%", - уточнил Монин.

Эксперт подчеркнул, что лучшим решением станет плавное повышение акцизов, которое не создаст проблем общему развитию экономики.