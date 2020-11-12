Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка

В Полтавской области полиция составила административный протокол в отношении воспитательницы детского сада в одном из сел Шишацкого района по результатам проверки обнародованной в Интернете информации о травле ею 3-летнего мальчика.