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Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка

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Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка
В Полтавской области полиция составила административный протокол в отношении воспитательницы детского сада в одном из сел Шишацкого района по результатам проверки обнародованной в Интернете информации о травле ею 3-летнего мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ

Руководитель отдела ювенальной превенции полиции Полтавской области Ирина Москаленко, в действиях сотрудницы учебно-воспитательного комплекса полиция усматривает признаки буллинга.

В отношении воспитательницы составили протокол по ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях - буллинг (травля) участника образовательного процесса, санкция которой предусматривает штраф в 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.

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Топ комментарии

  • Татьяна Лайф
    Как и за что можно травить трехлетнего ребёнка? Совсем уже одурели, он же даже сказать ничего не может толком в этом возрасте. Одного штрафа мало, конечно. Тем более такого маленького
  • Ігор Гончаренко 68455e6c
    беріть ширше - прогнило все від Путина до Майкла Дорси
  • Татьяна Лайф
    Речь идёт о маленьком ребёнке. А ваша рабская натура видна в этом посте, ваша пожизненная меншовартисть. Родители отдают своего ребёнка в безопасное место, где, как они думают, его не будут обижать хотя бы, накормят, уложат спать ,и он будет под присмотром. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то, значит эта воспитательница просто не справляется со своей работой, куда она устроилась не над детьми издеваться, а их , если не любить, то оберегать.
    Знаете, вы где-то в Испании, например, попробуйте просто накричать на своего ребёнка, не говорю уж на чужого, так против вас восстанут все окружающие, ещё и в полицию на вас заявят. А вы тут пишете всякую хрень, что 'ребёнок виноват'. Вот родите своего ребёнка , над нам будет издеваться всякая дура, вы сразу перестанете быть таким тупым
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