Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat

Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (военная разведка России, известная также по традиционной аббревиатурой ГРУ) координировало деятельность медиапроекта Bonanza Media, который распространял фейки о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Bonanza Media - проект бывшей сотрудницы телеканала RT Яны Ерлашовой и голландского блогера Макса ван дер Верффа, что продвигает альтернативные версии катастрофы. Под брендом Bonanza вышло несколько фильмов о катастрофе, а также публиковались секретные документы из архивов Совместной следственной группы.

Как выяснили The Insider и Bellingcat, деятельность Bonanza Media курировал полковник ГРУ Сергей Чебанов. Издание изучило биллинги звонков и переписки Чебанова, предоставленные им хакерами, и пришли к выводу, что в начале января 2020 года он организовал поездку Ерлашовой на подконтрольную группировке "ЛНР" территорию для съемок фильма о катастрофе.

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В феврале 2020 Ерлашова также согласовала с Чебановым промопост к другому фильму о MH-17, а в мае - статью голландского журналиста о процессе по делу о катастрофе.

В феврале 2020 издание Bonanza Media опубликовало закрыты материалы уголовного дела о катастрофе MH17, после чего представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что они подтверждают позицию Москвы, российский "Бук" не сбивал самолет. На самом деле в опубликованных документах таких утверждений не было.

Объединенная следственная группа по итогам расследования пришла к выводу, что самолет был сбит сепаратистами из установки "Бук", доставленная из России. Суд по делу о катастрофе начался в Нидерландах в марте 2020 года, обвинения выдвинуты трем россиянам и одному украинском. По версии следствия, обвиняемые координировали действия для получения зенитно-ракетного комплекса из России.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.