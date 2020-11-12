Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы

Доказательства инфекции, вызванной азиатским вирусом, найдены в Германии. Группа исследователей из Charité - Universitätsmedizin Berlin подтвердила первый в Германии случай передачи вируса от животного к человеку с участием определенного вида вируса, известного как "сеульский вирус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт клиники Шарите.

Работая вместе с коллегами из Friedrich-Loeffer-Institut (FLI), исследователи смогли подтвердить наличие вируса у молодой пациентки и ее домашней крысы.

После многочисленных вспышек в начале 21-го века синдромы хантавирусной болезни привлекли к себе все большее внимание общественности и в 2001 г. стали подлежать регистрации в Германии.

Сеульский вирус, который в основном встречается в Азии и передается исключительно крысами, с гораздо большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание. Однако даже за пределами Азии поступали многочисленные сообщения о передаче этого высоковирулентного вируса от крысы человеку.

После развития симптомов острой почечной недостаточности юному пациенту потребовалась интенсивная терапия, и он был госпитализирован на несколько дней. Серологический анализ быстро подтвердил предполагаемый диагноз хантавирусной инфекции. Однако вид хантавируса, ответственного за это, остается неясным.

"До сих пор только контакт с мышами приводил к подозрению на хантавирусную инфекцию. Теперь необходимо будет рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами. ... Тот факт, что этот патоген был подтвержден у домашних крыс, также означает, что вирус может быть экспортирован через торговлю этими животными практически в любую точку мира", - отметили исследователи.

Поэтому тем, кто держит крыс, рекомендуется соблюдать осторожность.

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