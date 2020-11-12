Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня. ДОКУМЕНТ

Секретарь городского совета, исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит обратился к премьер-министру Украины с просьбой отменить карантин выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Кабинет министров Украины согласовал введение карантина выходного дня. 11 ноября в Луцке состоялась акция против этого решения, на которую вышло более тысячи представителей ресторанного, торгового и сферы оказания услуг, составляющих значительную долю малого и среднего бизнеса города", - указывается в сообщении.

Отмечается, что многие субъекты хозяйствования понесут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест.

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Кроме того, Пустовит подчеркнул, что запрет на работу большого количества заведений в выходные увеличит количество посетителей в рабочие дни, может и спровоцировать рост заболеваемости.

"С целью недопущения банкротства малого и среднего бизнеса, потерь доходных частей бюджетов всех уровней, падения показателей социально-экономического развития громад, а также сохранения кадрового потенциала страны, просим отменить решение об установлении карантина "выходного дня", - указывается в тексте обнародованного обращения.

Следует отметить, что Пустовит переболел коронавирусом в августе.

"Раз заболел, виноват сам. Думаю, что отныне работники городского совета поймут, почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий и сам в первую очередь их придерживался. Это были меры нашей общей безопасности", - писал тогда Пустовит.

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