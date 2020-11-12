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Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет

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Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет
Андрея Власенко, которого уволили из ГП "Укрліктрави" за ненадлежащее выполнение обязанностей, и который был депутатом Николаевского областного совета от "Батькившины", назначили заместителем главы правления ГПЗКУ на следующий день после голосования за госбюджет-2021 в первом чтении.

Это следует из приказа, который есть в распоряжении "Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.

Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет 01

Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет 02

Напомним, народные депутаты Александр Дубинский и Ярослав Железняк накануне заявляли, что Юлия Тимошенко согласилась дать голоса своей фракции за бюджет при условии назначения Власенко на должность главы ГПЗКУ.

5 ноября в Верховной раде состоялось голосование за бюджет-2021 в первом чтении. Фракция "Батькивщина" дала 19 голосов "за". На следующий день, 6 ноября, Андрей Власенко был назначен исполняющим обязанности заместителя главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Вчера, 11 ноября, Власенко назначили заместителем главы правления и сразу временно возложили на него обязанности главы ГПЗКУ.

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По словам нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко, во время назначения Власенко была нарушена процедура: не была подана декларация и проведена спецпроверка. Кроме того, в отношении Власенко есть уголовное производство со времен работы в ГП "Укрліктрави", откуда его уволили. Премьер-министр Денис Шмыгаля заявил, что Власенко является действующим заместителем (как следует из документа, только с 6 ноября) и поэтому проверка не нужна.

Отметим, из "Укрліктрави" Власенко уволили из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и неудовлетворительного финансово-хозяйственного состояния предприятия. 26 октября на сайте Министерства экономики было соответствующее сообщение, но после назначения Власенко в ГПЗКУ оно было удалено.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Пора уже спустить в унитаз проект Юлии Владимировны.
    Вместе с хозяйкой.
  • Шрек Баблокат
    просто "у таких внезапных решение" есть еще и невидимая часть договренностей..
    в Офисе перЗедента (Ермак) и партия "Матькивщина" "баба Жулька" договорились, что за поддержку в голосовании по бюджету 2021,
    1) "Матькивщина" получает на год посаду зам директора ГПЗКУ
    2) назначенный по просьбе "Матькивщины" имеет право украсть несколько миллионов тонн государственного зерна, через подставные фирмы связанные с партией "Матькивщина"..
    Что бы просто понимали, это обычная прихованная взятке бабе Йуле за голоса в Раде..
    вот тут бы НАБУ, ГБР СБУ возбудиться и землю рыть, но этого не будет..
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    жЮлька известная базарная торговка.
    сколько она всякой наволочи в украинскую политику завела, начиная с того же убийцы Лозинского и стервы Королевской (Натахи кишкачьей )
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