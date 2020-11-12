Парламенту рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского №3196 о реформе Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Народные депутаты рекомендовали вернуть авторам на доработку законопроект №3196 об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины", - указано в сообщении.

Глава комитета Никита Потураев признал, что СБУ требует обновленного законодательства, однако "мы не можем согласиться с теми нормами, которые касаются украинских медиа".

Глава подкомитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук заявила, что несколько правозащитных организаций в своих заявлениях раскритиковали некоторые положения документа.

Речь идет о возможности подачи СБУ об отмене лицензии вещателя без судебного разбирательства; представления в Центральную избирательную комиссию о снятии партии из процесса без судебного разбирательства; норме, которая противоречит закону о доступе к публичной информации, и предусматривает, что за подписью председателя СБУ можно скрыть любую информацию без объяснений.

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