Парламенту рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
"Народные депутаты рекомендовали вернуть авторам на доработку законопроект №3196 об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины", - указано в сообщении.
Глава комитета Никита Потураев признал, что СБУ требует обновленного законодательства, однако "мы не можем согласиться с теми нормами, которые касаются украинских медиа".
Глава подкомитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук заявила, что несколько правозащитных организаций в своих заявлениях раскритиковали некоторые положения документа.
Речь идет о возможности подачи СБУ об отмене лицензии вещателя без судебного разбирательства; представления в Центральную избирательную комиссию о снятии партии из процесса без судебного разбирательства; норме, которая противоречит закону о доступе к публичной информации, и предусматривает, что за подписью председателя СБУ можно скрыть любую информацию без объяснений.