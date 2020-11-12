Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины
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Законопроектом предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" по поводу противодействия информационной войне №4188", - говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины.
Также предлагается обязать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в случае повторного допущения нарушения обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулировании лицензии провайдера программной услуги.