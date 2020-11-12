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На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА. ФОТО

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Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко обнародовала информацию о задержании мэра Остра при получении взятки в 630 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала  Фейсбуке.

Коваленко отметила: "На Черниговщине планово продолжается антикоррупционный аудит, который я инициировала сразу после назначения на должность председателя ОГА. На сейчас 4 чиновника разных уровней уже задержаны и ждут приговора суда.

Сегодня СБУ вместе с ГБР и прокуратурой "взяли" на взятке - 630 тысяч гривен за строительство стадионного комплекса в рамках программы "Большая стройка" мэра Остра. Аудит продолжается, компромисс с коррупцией невозможен".

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На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА 01

Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Да переименуйте эту аферу "Большая стройка" в "большая взятка" или "большой откат".
    Зеленые лицемерные суки.
  • Куприк
    Шось эти мэры посыпались як груши На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6636
  • Diego Pereira
    Два солдата из стройбата заменяют экскаватор ну а из Десны солдат, заменяет весь стройбат...
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