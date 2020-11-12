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Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ. ФОТО

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Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ 01

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 400 тыс. гривен с предпринимателя за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции. Это "корректировки" позволяли коммерсанту фактически гарантировать победу в тендерах на поставку этой продукции для Минобороны. Военнослужащий также шантажировал предпринимателя, что в случае промедления с передачей взятки, он примет решение в пользу конкурентов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения первой части взятки в размере 100 тыс. гривен.

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В ходе следственных действий была обнаружена документация, свидетельствующая о намерениях внести коррупционные изменения в технические условия и другие доказательства, которые будут приобщены к материалам дела.

Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ 02

Продолжается досудебное следствие по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Diego Pereira
    Тесла.... домик... как мило.... экономный.... настоящий полковник... Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9987
  • Наталья Киенко
    Ничего такой теремок в готическом стиле! Неплохая должность у чувака была, хлебная... Скрысил где-то или пожадничал? За год-два честного труда на такой домишко с машинкой не наскребешь. Значит, прилично трудился, не покладая рук.
  • Petr Bukin
    Колись було таке поняття як офіцерська честь, а тепер ні совісті ні честі, одні бариги.
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