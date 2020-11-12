Новости

Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ

18 50357
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ
Внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом Уманский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.

О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.

Отдыхайте!" - написал он.

СМИ публикуют заявление Уманского. Документ датирован 12 октября, а не 12 ноября, возможно, ошибочно.

Также на Цензор.НЕТ: В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский

Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход 01
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП - Цензор.НЕТ 9348
  • саша паламарчук
    Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня - тогда на выход - Цензор.НЕТ 4368
  • Валерия Ларченко b661826f
    Жди,только авакян явно ту бубочку переживет
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости