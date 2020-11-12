Армянские силовики вечером 12 ноября разогнали антиправительственный митинг в Ереване

В столице Армении силовики разогнали антиправительственный митинг, участники которого требовали от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку из-за подписанное с Азербайджаном соглашение по Карабаху.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом с места события рассказала журналистка Екатерина Иванченко, которая сейчас работает в Ереване.

Так, в городе уже второй день продолжаются протесты, по-прежнему главные лозунги: "Никол, уходи!", "Никол - предатель!".

"Вчера акция была очень массовая, но закончилась мирно - полиция попросила всех разойтись около половины 9 вечера. Сегодня параллельно происходили несколько акций протеста - одна в 17:00 началась возле оперного театра. И завершилась очень быстро - полиция ее разогнала", - говорит Иванченко.

Также в 17:00 началась более массовая акция на площади Республики у здания правительства. Затем колонна протестующих двигалась в совет национальной безопасности, после чего несколько тысяч человек отправились туда же в оперный театр, где раньше акцию разогнали.

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Вечером силовики разогнали и эту акцию. В обоих случаях полиция заявила, что якобы готовились провокации, поэтому митингующих и разогнали, 20-30 человек задержали.

В то же время журналисты говорят, что каких-то провокаций не видели, более того, в случае первой акции полиции было больше, чем самих протестующих.

"Колонна полиции находила на группы людей и забирали всех подряд, выносили (некоторых именно выносили, а не выводили) в полицейские машины. Полиция не объясняет, почему это делает: говорит, что защищает порядок, но не видно, чтобы его нарушали. -Это было очень неожиданно ", - рассказала Иванченко о разгоне второй акции.