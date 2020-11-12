Пациентка умерла от халатности анестезиолога, троим врачам предъявили подозрения, - прокуратура

Анестезиолога Национального института рака подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, а лечащего врача женщины и патологоанатома - в подделке медицинской документации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - говорится в сообщении.

Анестезиологу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лечащему врачу и патологоанатому - лишение свободы на срок до 5 лет.

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