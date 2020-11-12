В больнице Минска скончался активист, которого избили за бело-красный флаг

В минской больнице скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне вечером избили неизвестные в балаклавах (очевидно, что силовики или местные "титушок") во время спора по красно-белого флага, который использует белорусская оппозиция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом родные умершего рассказали "Еврорадио".

Вечером 12 ноября Бондаренко стало хуже, его температура повысилась до 40. До этого врачи говорили, что ему надо сделать еще одну операцию, но пока он в тяжелом состоянии, делать ее нельзя, поэтому надо было ждать улучшения состояния. Шансы парня выжить оценивали как 1 к 1000.

Инцидент с Бондаренко произошел вечером 11 ноября во дворе многоэтажки, где он жил. Неизвестные в штатском и балаклавах приехали туда, чтобы снимать красно-белые ленты и флаги.

Сначала с этими людьми конфликт возник у другого парня, но когда вмешался Бондаренко, один из силовиков (или кто-то еще на службе власти) набросился на него. Парня сильно толкнули, в результате чего он ударился головой об горку. Затем его посадили в микроавтобус и увезли в отделение милиции.

Оттуда Бондаренко уже доставили в больницу в тяжелом состоянии. В милиции говорят, что травмы парень получил "во время драки", когда на него напали "неравнодушные граждане", которые хотели снять красно-белую символику.

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